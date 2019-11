Extremismus : Prozessbeginn gegen Polizist wegen illegalen Waffenbesitzes

Unter erheblichen Sicherheitsvorkehrungen hat am Mittwoch am Landgericht Schwerin der Prozess wegen illegalen Waffenbesitzes gegen einen Präzisionsschützen und Schießtrainer der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Dem 49 Jahre alten Beamten wird unter anderem vorgeworfen, eine 1993 bei der Bundeswehr gestohlene Maschinenpistole der Marke Uzi, weitere Waffen sowie mehrere zehntausend Schuss Munition illegal bei sich zu Hause und in einem privaten Bungalow gehortet zu haben. Gefunden wurden die Stücke bei einer Durchsuchung im Juni 2019. Damals wurde Marko G. auch verhaftet.

von dpa

20. November 2019, 12:35 Uhr

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen zudem vor, Verbindungen zur rechtsextremen Prepper-Gruppe «Nordkreuz» zu haben. Gegen diese ermittelt der Generalbundesanwalt seit 2017 wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. In diesem Verfahren wird Marko G. als Zeuge geführt.