Prozesse : Prozess wegen bandenmäßigen Drogenhandels gegen Trio startet

Fünf Monate nach einer Drogenrazzia an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Hamburg und Sachsen-Anhalt müssen sich drei Tatverdächtige von heute an vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten. Den 28, 30 und 39 Jahre alten Männern aus der Müritz-Region wirft die Staatsanwaltschaft bandenmäßigen Drogenhandel in mindestens acht Fällen vor. Die Beschuldigten sollen zu einer Gruppe von zwölf Verdächtigen gehören, die sich Betäubungsmittel in großen Mengen besorgten und gewerbsmäßig vertrieben. Dem mutmaßlichen Haupttätertrio wird unter anderem der Handel mit 23 Kilogramm Drogen seit Sommer 2017 angelastet.

von dpa

26. November 2018, 05:47 Uhr

Die Polizei war der Bande durch monatelange Ermittlungen auf die Spur gekommen. Im Juni 2018 waren auf einen Schlag 15 Gebäude und Grundstücke in Waren und drei Dörfern der Region sowie in Hamburg und Sachsen-Anhalt durchsucht worden. Dabei wurden kiloweise Kokain, Marihuana, Amphetamine und Ecstasy-Pillen sowie eine sechsstellige Summe Bargeld, das aus dem Drogenverkauf stammen soll, beschlagnahmt. Auch eine Rauchgranate wurde gefunden. Etwa 160 Beamte waren im Einsatz.

Den Beschuldigten drohen mehrjährige Freiheitsstrafen. Mit einem Urteil wird bis Mitte Dezember gerechnet.