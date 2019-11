Prozesse : Prozess um versuchten Mord: Nebenbuhler fast totgeschlagen

von dpa

13. November 2019, 02:16 Uhr

Weil er aus Eifersucht einen vermeintlichen Nebenbuhler brutal geschlagen und getreten haben soll, muss sich von heute an ein 22-jähriger Mann vor dem Landgericht Rostock verantworten. Er ist dort wegen versuchten Mordes angeklagt. Laut Gericht war der Mann Mitte Mai in die Güstrower Wohnung seiner Freundin eingedrungen und hat sofort auf den vermeintlichen Nebenbuhler mit Fäusten eingeschlagen. Dabei habe er ein Messer in der Faust gehalten, um die Wirkung der Schläge zu verstärken. Selbst als sein Opfer bewusstlos am Boden gelegen sei, habe der Angeklagte ihn mit den Füßen ins Gesicht und gegen den Kopf getreten. Dabei hat er laut Anklage den Tod des Geschädigten billigend in Kauf genommen. Der Mann habe wochenlang in der Intensivmedizin behandelt werden müssen. Wie das Gericht berichtete, habe der Angeklagte die Tat gestanden. Er sitzt in Untersuchungshaft.