Prozesse : Prozess um Vergewaltigung von Töchtern muss neu beginnen

Der Prozess gegen einen 51-jährigen Vater wegen vielfachen sexuellen Missbrauchs seiner Töchter muss am Landgericht Schwerin von vorn beginnen. Der Verteidiger des Angeklagten habe mitgeteilt, dass sein Mandat beendet sei, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag. Einen Grund dafür konnte der Sprecher nicht nennen. Ein inzwischen neu benannter Verteidiger habe nicht genug Zeit gehabt, um sich in den Fall einzuarbeiten. Da ein laufender Prozess in der Regel nicht länger als 21 Tage unterbrochen werden darf, wurde er ausgesetzt. Ein Termin für eine Neuansetzung steht noch nicht fest.