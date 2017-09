Prozesse : Prozess um Kündigung von Ex-Geschäftsführer der Awo-Müritz

Die Bereicherungsvorwürfe beim Müritz-Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) beschäftigen am Donnerstag erneut das Landgericht Neubrandenburg. Die Kammer für Handelssachen setzt das Verfahren um die fristlose Kündigung von Geschäftsführer Peter Olijnyk im Juni 2016 fort. Der Fall hatte landesweit für Empörung und Schlagzeilen gesorgt. Der langjährige Chef hatte sich nach Einschätzung des Landesverbandes der Awo ein unverhältnismäßig hohes Jahresgehalt von 150 000 Euro plus 30 000 Euro Tantiemen ermöglicht, was bei einem Sozialverband gar nicht zulässig sei. Als das bekannt wurde, musste der Manager gehen, der aber dagegen geklagt hat. Beide Seiten fordern mehrere Hunderttausend Euro Schadenersatz voneinander.