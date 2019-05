Prozesse : Prozess um Korruption bei Landesbetrieb fortgesetzt

Der Prozess um einen schweren Korruptionsfall beim Landesbetrieb für Bau und Liegenschaften (BBL M-V) ist am Montag am Landgericht Neubrandenburg fortgesetzt worden. Am dritten Prozesstag sollten erst die Plädoyers beider Seiten gehört werden, am Nachmittag könnten die Urteile fallen.

von dpa

20. Mai 2019, 10:14 Uhr

Angeklagt ist ein 35-jähriger Ex-Mitarbeiter des BBL, dem Untreue in besonders schwerem Fall und Bestechlichkeit vorgeworfen wird. Er hatte gestanden, zwischen 2012 und 2017 Rechnungen für einen bekannten Bauunternehmer so manipuliert zu haben, dass dem Bund ein Gesamtschaden von rund 500 000 Euro entstand. Zudem hatte er fast 200 000 Euro an Bestechungsgeld bekommen. Dem Bauunternehmer wird Beihilfe zur Untreue und Bestechung vorgeworfen.

Der Ex-BBL-Mitarbeiter betreute nur Immobilien und Baustellen des Bundes. Die Korruption flog zufällig auf, weil Bankmitarbeitern 2017 eine sehr hohe Einzahlung des 35-Jährigen ominös vorkam.