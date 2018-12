Prozesse : Prozess um Drogenbande: Nur noch zwei Angeklagte

Der Prozess um bandenmäßigen Drogenhandel am Landgericht Neubrandenburg wird nur noch gegen zwei statt wie bisher drei Angeklagte geführt. Das Verfahren gegen den 30 Jahre alten dritten Mann wurde am Montag auf Antrag von Verteidiger Peter-Michael Diestel abgetrennt. Grund ist, dass eine gemeinsame Verurteilung des Trios nicht wahrscheinlich ist, sagte Richterin Nicola Schmidt-Nissen. Damit ist auch keine der Seite mehr an die vorherige Absprache gebunden, die für den Mann die geringste Strafe vorgesehen hatte. Die Staatsanwaltschaft wirft den anderen zwei Männern aus der Müritz-Region weiter bandenmäßigen Drogenhandel in mindestens acht Fällen vor. Ihre Geschäfte waren im Juni bei einer Großrazzia mit 160 Beamten an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Hamburg aufgeflogen. Beschlagnahmt wurden kiloweise Drogen und mehr als 100 000 Euro Bargeld.

von dpa

10. Dezember 2018, 13:31 Uhr

Ein Deal sieht vor, dass der 39 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter zwischen vier und fünf Jahre Freiheitsstrafe erhält, der 28 Jahre alte Angeklagte zwischen drei und vier Jahren Haft. Die Männer hatten deshalb vor Gericht Geständnisse abgelegt. Trotzdem sollen noch Zeugen gehört werden. Der Prozess wird am 12. Dezember fortgesetzt, ein Urteil wird für den 19. Dezember erwartet.