Prozesse : Prozess um brennende Polizeiautos: Urteil geplant

Am Amtsgericht Stralsund ist am Donnerstag der Prozess um mehrere Brandanschläge auf Polizeiautos in Stralsund fortgesetzt worden. Das Amtsgericht wollte zunächst die Plädoyers beider Seiten hören und am Nachmittag ein Urteil gegen den 61-jährigen Angeklagten verhängen. Dem Mann aus Stralsund werden Brandstiftung und weitere Vergehen vorgeworfen. Am 26. November 2019 waren fünf Brandsätze an Polizeiautos unweit eines Reviers in der Altstadt von Stralsund gelegt worden. Drei Fahrzeuge brannten aus oder wurden stark beschädigt. Der Schaden wurde auf rund 40 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

von dpa

14. Mai 2020, 12:14 Uhr

Zwei Brandsätze zündeten nicht, anhand der Spuren geriet aber der Angeklagte unter Verdacht. Er war geflüchtet, konnte aber mehrere Tage später bei einer Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit den anderen Vorwürfen gefasst werden. Nach der Anklageverlesung hatte der Mann geschwiegen.