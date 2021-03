Prozesse : Prozess: Rund 15 Kilogramm Kokain ins Land geschmuggelt

Vor dem Landgericht Rostock beginnt am Dienstag (9.00 Uhr) der Prozess gegen einen 33-jährigen Mann wegen Drogenschmuggels.

Rostock | Nach Angaben des Gerichts soll er Anfang Oktober vergangenen Jahres von Belgien kommend rund 15 Kilogramm Kokain nach Deutschland eingeführt haben, um es in Schweden weiter zu verkaufen. Dabei habe er die in Ein-Kilo-Pakete abgepackten Drogen in der Reserveradmulde seines Pkw versteckt. Der Mann war im Rostocker Überseehafen von Kräften des Zolls fest...

