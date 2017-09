Prozesse : Prozess nach Überfall auf Prostituierte in Rostock

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Vor dem Rostocker Landgericht müssen sich von Dienstag (09.00 Uhr) an drei Männer wegen eines Überfalls auf eine Prostituierte verantworten. Dabei erbeuteten sie nach Angaben des Gerichts einen Diamantring im Wert von 1800 Euro, zwei Handys und 1550 Euro Bargeld. Die drei Männer, davon gelten zwei noch als heranwachsend, sollen am frühen Morgen des 1. Februar die Frau in ihrer Wohnung aufgesucht haben. Einer der Angeklagten habe ihr dann ein Messer an den Hals gehalten. Als ein Begleiter der Prostituierten ihr zu Hilfe eilen wollten, hätten sie ihn vom Geschehen ferngehalten. Der Angeklagte, der die Frau mit dem Messer bedroht haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Es sind noch drei weitere Verhandlungstermine anberaumt.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 01:43 Uhr