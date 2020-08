Prozesse : Prozess nach Mordversuch an Ex-Freundin aus Eifersucht

Wegen versuchten Mordes an seiner Ex-Freundin muss sich ein 41-Jähriger seit Donnerstag vor dem Landgericht Rostock verantworten. Er habe sich in seiner Ehre verletzt und in seinen vermeintlichen Besitzansprüchen beschnitten gefühlt, sagte die Staatsanwältin bei der Verlesung der Anklage. Das 38 Jahre alte Opfer hatte sich zwei Monate zuvor von dem Angeklagten wegen dessen vollkommen überzogener Eifersucht getrennt. Seitdem habe er die Frau ständig verfolgt und beobachtet. (Az.: 13 Ks 109/20)

von dpa

27. August 2020, 14:56 Uhr