Prozesse : Prozess gegen mutmaßlichen Terroristen: Plädoyer erwartet

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Terroristen Yamen A. will die Bundesanwaltschaft heute ihr Plädoyer vor dem Oberlandesgericht in Hamburg halten. Der 20 Jahre alte Syrer war am 31. Oktober vergangenen Jahres in Schwerin festgenommen worden. Laut Anklage soll er einen islamistisch motivierten Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben. Durch eine Explosion habe er möglichst viele Menschen in einer Menschenmenge töten und verletzen wollen.

von dpa

13. November 2018, 03:19 Uhr

Erst ganz zum Ende der Beweisaufnahme hatte sich der Angeklagte zu den Vorwürfen geäußert. Er habe nie vorgehabt, einen Anschlag in Deutschland oder anderswo zu begehen, sagte der 20-Jährige Ende Oktober vor dem Staatsschutzsenat. Zwar habe er einmal mit Sprengstoff in seiner Schweriner Wohnung experimentiert. Doch das habe er nur gemacht, weil er an der Seite der Rebellen in Syrien gegen Machthaber Baschar al-Assad kämpfen wollte.

Nach Angaben eines Sprengstoffexperten des Bundeskriminalamts hatte sich der Angeklagte bereits genug Chemikalien und Bauteile für einen tödlichen Sprengsatz besorgt. Er hätte mindestens 100 bis 150 Gramm des Sprengstoffs TATP herstellen können, erklärte der Gutachter. TATP sei auch bei den Anschlägen von Paris im November 2015, von Brüssel 2016 und Manchester 2017 eingesetzt worden.