Prozesse : Prozess gegen mutmaßlichen Terroristen: Plädoyer beginnt

Im Prozess gegen den mutmaßlichen Terroristen Yamen A. soll heute der Verteidiger sein Plädoyer vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht Hamburg halten. Der 20 Jahre alte Syrer war am 31. Oktober vergangenen Jahres in Schwerin festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft hatte vor einer Woche eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert.

von dpa

20. November 2018, 02:23 Uhr

Der 2015 nach Deutschland gekommene Flüchtling hat sich nach Überzeugung der Anklagebehörde der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat schuldig gemacht. Mit einer Autobombe habe er mehr als 200 Menschen töten oder verletzen und die «Ungläubigen» hart treffen wollen, erklärten die Vertreterinnen der Bundesanwaltschaft. Yamen A. habe sich über das Internet intensiv mit dem Islam und der Propaganda des Islamischen Staates (IS) beschäftigt.

Der Angeklagte hatte zum Ende der Beweisaufnahme sein Schweigen gebrochen. Er bestritt, einen Anschlag in Deutschland oder anderswo geplant zu haben. Zwar habe er einmal mit Sprengstoff in seiner Schweriner Wohnung experimentiert. Doch das habe er nur gemacht, weil er an der Seite der Rebellen in Syrien gegen Machthaber Baschar al-Assad kämpfen wollte.