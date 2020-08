Prozesse : Prozess gegen Chef mit Geldauflage eingestellt

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat den Prozess um den tödlichen Sturz eines Dacharbeiters gegen dessen Chef gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Der 33-jährige Geschäftsführer einer Schweriner Dachsanierungsfirma soll 1500 Euro an den minderjährigen Sohn des Unfallopfers zahlen. Den Verunglückten treffe ein «erhebliches Maß an Eigenschuld», wie Richterin Tanja Krüske am Dienstag in Neubrandenburg sagte. (Az.: 331 Ls 2628/19)

von dpa

18. August 2020, 14:22 Uhr