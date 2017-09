Prozesse : Prozess gegen Binzer Investor gegen Geldauflage eingestellt

Fast zwei Jahre nach der ersten Prozesseröffnung ist das Verfahren wegen Subventionsbetrugs gegen den früheren Binzer Investor Ulrich Busch gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Wie die Anwälte Buschs, der Sohn des bekannten Arbeiterlieder-Sängers Ernst Busch (1900-1980) ist, am Freitag mitteilten, wurde die Zahlung von 400 000 Euro vereinbart. Der Beschluss dazu sei bereits am 4. September nach Zustimmung aller Beteiligten vor dem Landgericht Rostock ergangen. Eine Bestätigung des Gerichts war am Freitag nicht zu erhalten.