Prozesse : Prozess gegen 48-jährigen wegen Drogenplantage

Ein Drogendealer, der ein ganzes Waffenarsenal und 100 Kilogramm Sprengstoff zu Hause lagerte, steht von heute an in Schwerin vor Gericht. Auf dem Anwesen des 48-Jährigen in Neuhof bei Bobitz (Nordwestmecklenburg) fanden Fahnder zu Jahresbeginn diverse Waffen, 2000 Schuss Munition sowie eine professionelle Indoor-Drogenplantage mit 285 Cannabispflanzen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Außerdem seien 12 000 Euro Bargeld sichergestellt worden. Der Mann wurde wegen Drogenhandels und unbefugten Waffenbesitzes angeklagt. Der Mann stand früheren Angaben zufolge bereits wegen Drogendelikten unter Bewährung.