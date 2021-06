Landtag : Protestaktionen vor dem Landtag: Handwerk in Sorge

Vertreter des Handwerks in Mecklenburg-Vorpommern haben am Mittwoch vor dem Landtag in Schwerin gegen den Verlust staatlicher Aufträge protestiert.

Schwerin | An Landtagspräsidentin Birgit Hesse überreichten sie symbolisch mehrere Werkzeuge und eine Petition, in der sie die jüngste Auftragsreduzierung für die Gebäudereinigung anprangern. Damit sei eine rote Linie überschritten, heißt es in dem Schreiben. „Zu Beginn der Corona-Krise wurden wir als Helden gefeiert, weil wir für Hygiene auf Fluren und in Bü...

