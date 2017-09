Agrar : Protest gegen Schließung der «Rügener Badejungen»-Molkerei

20 Beschäftigte der «Rügener Badejungen»-Molkerei haben am Montag im niedersächsischen Zeven für den Erhalt ihres Werkes auf Rügen demonstriert. Dort wollte der Aufsichtsrat des Deutschen Milchkontors (DMK) über die Zukunft des Werkes entscheiden, das den Camembert der DDR-Traditionsmarke herstellt. Das DMK will die Molkerei 2019 aus Kostengründen schließen. Der Käse soll in Thüringen produziert werden. Von einer Sprecherin des DMK hieß es, ein Ergebnis der Aufsichtsratssitzung werde möglicherweise erst am Dienstag vorliegen.