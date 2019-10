Demonstrationen : Protest für mehr Bildung in MV: «Eine Schippe drauflegen»

Mehrere Verbände haben bei einer Demonstration am Samstag mehr Geld für das Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern gefordert. «Die Landesregierung muss eine ordentliche Schippe drauflegen», sagte die Regionalvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Angela Gillmeier, bei einer Demo in Schwerin. Es brauche mindestens eine Verdopplung der bisher in Aussicht gestellten 50 Millionen Euro pro Jahr. Mit Blick auf die geplanten Mehrausgaben im Schulpaket entgegnete Bildungsministerin Bettina Martin (SPD): «Das ist sehr viel Geld. Das Schulpaket wird uns guten Spielraum geben, die Situation spürbar zu verbessern.»

von dpa

19. Oktober 2019, 13:37 Uhr

Der Protest in Schwerin, Rostock, Greifswald und Neubrandenburg wurde neben der GEW auch von der Landeskonferenz der Studierendenschaften, dem Verband Sonderpädagogik und dem Landesschülerrat unterstützt. In Schwerin hatten laut Polizei etwa 300 Teilnehmer friedlich demonstriert.