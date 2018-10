Kirche : Projekt soll Missbrauch durch Pfarrer aufklären

von dpa

11. Oktober 2018, 15:49 Uhr

Ein katholischer Pfarrer soll in Neubrandenburg in den 1950-er und 1960-er Jahren Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Am Donnerstag konstituierte sich in Schwerin ein vom Erzbistum Hamburg berufener Beirat, der Wissenschaftler mit der Untersuchung der Vorfälle beauftragen soll. Dazu rief die Katholische Kirche ein zweijähriges Forschungsprojekt ins Leben. Dem Erzbistum Hamburg sind nach Angaben eines Sprechers 14 betroffene Männer und Frauen bekannt. Zwölf hätten sich an das Erzbistum gewandt, zwei weitere kenne man nur namentlich. Die Anzeigen stammen zumeist aus dem Jahr 2010, als deutschlandweit Missbrauchsfälle für Aufsehen sorgten. In Mecklenburg werden in elf weiteren Gemeinden Missbrauchsvorwürfe erhoben.