Agrar : Projekt für Artenvielfalt nimmt mehr Insekten ins Visier

von dpa

16. Mai 2019, 14:12 Uhr

Landwirte wünschen sich Handlungsempfehlungen auf wissenschaftlicher Basis gegen das Insektensterben und für mehr Artenvielfalt. Ein auf zehn Jahre angelegtes Projekt der Michael Otto-Umweltstiftung und des Deutschen Bauernverbandes mit bundesweit zehn Agrarbetrieben soll dazu beitragen. Aus Mecklenburg-Vorpommern ist die Agrargesellschaft Zinzow (Vorpommern-Greifswald) an dem Projekt beteiligt, das vor drei Jahren mit dem Monitoring von Vögeln, Feldhasen, Amphibien, Insekten und Pflanzen begann. Der Leiter des Betriebes, Marco Gemballa, sieht erste Erfolge bei Hasen und Feldvögeln. Von zehn Vogelarten, die in der Agrarlandschaft anzutreffen sein sollten, seien auf seinen Flächen acht zu beobachten, sagte er am Donnerstag. In diesem Jahr wird das Projekt auf Laufkäfer und Schwebfliegen ausgeweitet