Arbeit : Project Bay auf Rügen eröffnet: Platz zum Arbeiten und Leben

In Lietzow auf Rügen ist ein sogenanntes Coworking-Living-Space, ein Ort zum Arbeiten und Wohnen, eröffnet worden. In dem «Project Bay» genannten, 700 Quadratmeter großen Areal direkt an der Ostsee, sind mehrere Schlaf- und Arbeitsplätze, eine Gemeinschaftsküche und einen Wohnbereich untergebracht. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte am Donnerstag, es gebe in Zeiten der Digitalisierung immer mehr Menschen, die sich bei der Arbeit nicht fest an einen Standort binden wollen. Das Land unterstützte das Projekt mit insgesamt rund 71 000 Euro. Project Bay sei das erste Objekt seiner Art in Norddeutschland.

von dpa

20. August 2020, 11:37 Uhr