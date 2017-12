Regierung : Programm für Bürgerarbeit kommt nur schleppend in Gang

Die Bürgerarbeit, mit deren Hilfe Langzeitarbeitslosen die Rückkehr in den Arbeitalltag ermöglicht werden soll, kommt in Mecklenburg-Vorpommern nur schleppend voran. Zum Ende des Jahres ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Schwerin nicht einmal die Hälfte der möglichen Stellen besetzt.