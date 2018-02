Unfälle : Profilstahl durchbohrt Autoscheibe: Schreck für Fahrer

von dpa

15. Februar 2018, 15:26 Uhr

Ein 34-jähriger Autofahrer ist nur knapp einem schweren Unfall entgangen. Der Mann befuhr die Ortsumgehung von Greifswald, als ein Profilstahl die Frontscheibe durchbohrte und im Armaturbrett stecken blieb, wie die Polizei am Donnerstag in Anklam mitteilte. Offenbar hatte ein entgegenkommender Transporter mit einer Pritsche das etwa 30 Zentimeter lange Bauteil verloren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem weißen oder silberfarbenen Transporter machen können, der am 7. Februar auf der Ortsumgehung zwischen den Abfahrten Loitz und Grimmen unterwegs war.