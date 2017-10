Boxen : Profiboxer Brähmer: Turnier «wie auf mich zugeschnitten»

Zwei Tage vor seinem Kampf gegen den Amerikaner Rob Brant hat Profiboxer Jürgen Brähmer das Format des weltweiten Turniers World Boxing Super Series (WBSS) gelobt. «Das ist wie auf mich zugeschnitten. Mit 39 Jahren hat man ja nicht mehr unbegrenzt Zeit», sagte der Schweriner am Mittwoch in seiner Heimatstadt. Das Duell gegen Brant wird am Freitagabend (23.00 Uhr/Sky und ranfighting.de) in der Schweriner Sport- und Kongresshalle ausgetragen.