Innere Sicherheit : Probleme mit der Datensicherheit verzögern Kameraüberwachung

Die erste Kameraüberwachung eines öffentlichen Platzes in Mecklenburg-Vorpommern lässt wegen Problemen mit der Datensicherheit weiter auf sich warten.

von dpa

19. Mai 2018, 10:49 Uhr

«Bei den Funktionstests musste festgestellt werden, dass die von der Polizei gestellten Anforderungen bezogen auf die Datensicherheit bisher nicht in vollem Umfang von der beauftragten Firma erfüllt werden», sagte Stefan Baudler vom Polizeipräsidium Rostock der Deutschen Presse-Agentur.

Welcher Natur die Probleme sind, sagte er nicht. Die Firma sei aufgefordert worden, den Mangel zu beheben und die Anlage nachzubessern, damit die Bildüberwachung des Schweriner Marienplatzes endlich beginnen kann. Die acht Kameras waren bereits Ende Februar, Anfang März an Lichtmasten angebracht worden. Seither wird getestet.

Anfang 2017 hatte die Schweriner Stadtvertretung beschlossen, den innerstädtischen Platz überwachen zu lassen. Anlass waren gewalttätige Auseinandersetzungen auf dem Platz und in der unmittelbaren Umgebung gewesen, an denen häufig auch Flüchtlinge beteiligt waren. Wiederholt gerieten ganze Gruppen aneinander, was Passanten und Geschäftsinhaber verunsicherte. Daraufhin hatte die Polizei zunächst ihre Präsenz massiv verstärkt. Dies gilt aber auf Dauer als zu teuer. Der Kamera-Einsatz ist zunächst als Modellprojekt auf sechs Monate beschränkt.