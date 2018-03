Flüchtlinge : Pro Bleiberecht fordert freie Arztwahl für Flüchtlinge

Die Organisation Pro Bleiberecht fordert für Asylsuchende die freie Arztwahl. Anlass ist die Verletzung einer Patientin durch einen Arzt in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Nostorf-Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in der vorigen Woche. Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

von dpa

14. März 2018, 15:22 Uhr

Der bei Pro Bleiberecht aktive pensionierte Arzt Ernst-Ludwig Iskenius sagte, die medizinische Versorgung in einer Sammeleinrichtung könne nicht dem medizinischen Bedarf jedes einzelnen gerecht werden. Asylsuchende in der Erstaufnahme berichteten immer wieder, dass die Versorgung nicht ausreichend oder nicht zufriedenstellend sei. Frauen beklagten das Fehlen weiblicher Ansprechpartner.

Aus Sicht von Pro Bleiberecht muss das Problem der mangelhaften medizinischen Versorgung in den Einrichtungen strukturell gelöst werden: Freie Arztwahl, Behandlung außerhalb der Erstaufnahmestelle, angemessene Behandlung im Rahmen des Bedarfs der Patienten, angemessene Weiterweisung zu Fachärzten sowie ausreichend Übersetzer für Behandlungen. Im Unterschied zum Landesamt für innere Verwaltung ist die medizinische Betreuung für Asylsuchende aus Sicht von Iskenius zufolge nicht gesichert. «Die Umstände machen dies im Grunde unmöglich», sagte er.