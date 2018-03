Agrar : Primeln für den Frühling

von dpa

19. März 2018, 12:35 Uhr

Trotz anhaltender Kälte hat in den Gärtnereien die Frühlingssaison begonnen. «Es blüht schon reichlich», sagte die Geschäftsführerin von Nordflor Gartenbau, Heike Ludwig, am Montag in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen). Allein eine halbe Million Primeln seien in ihrer Firma gezogen worden, hinzu kämen 250 000 Stiefmütterchen und 50 000 Frühjahrsstauden und Vergissmeinnicht. An Großhändler seien bereits viele Pflanzen ausgeliefert worden. Mit dem Verkauf an Endverbraucher habe sie dagegen erst vergangene Woche begonnen. Angesichts der Kälte sei das aber auch ganz in Ordnung, sagte Ludwig. Die Frühjahrssaison mache in ihrem Betrieb ein gutes Drittel des Jahresgeschäfts aus.