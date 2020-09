Theater : Premieren-Quartett in Neubrandenburg und Neustrelitz

Wie viel zivilen Ungehorsam verträgt ein Staat? Gibt es ein Recht auf ein normales Leben? Mit diesen Themen befasst sich das Theater in Neustrelitz und Neubrandenburg in gleich vier Premieren innerhalb weniger Tage, wie eine Theatersprecherin am Mittwoch sagte. Grundlage dafür seien antike Stücke sowie Texte des Dramatikers Heiner Müller (1929-1995) und der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011). Zuerst wird an diesem Freitag «Ohne Hoffnung und Verzweiflung» mit den Müller-Texten im Schauspielhaus Neubrandenburg als Drei-Personen-Stück aufgeführt.

von dpa

23. September 2020, 12:11 Uhr