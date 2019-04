Literatur : Preisverleihung zum Abschluss der Usedomer Literaturtage

von dpa

06. April 2019, 01:48 Uhr

Mit Lesungen weltweit bekannter Autoren und der Preisverleihung klingen die Usedomer Literaturtage heute aus. Am Vormittag erhält die Berliner Schriftstellerin Jenny Erpenbeck in Ahlbeck den mit 5000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis. Sie sei eine «mutige und authentische Stimme der deutschen Gegenwartsliteratur», hatte die Jury die Entscheidung begründet und besonders ihre Romane «Heimsuchung» (2008) und «Gehen, ging, gegangen» (2015) hervorgehoben. Am Nachmittag stellt sich die in Italien lebende Krimiautorin Donna Leon in Heringsdorf den Fragen ihrer Leser, bevor dann am Abend Nobelpreisträgerin Herta Müller im Ostseebad aus ihren Werken liest und damit die einwöchige Lesereihe auf der Ferieninsel beschließt.