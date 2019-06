Film : Preisverleihung beim Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz»

Das Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz» gilt als größtes seiner Art in Deutschland. Dieses Jahr konkurrieren 31 Film- und Fernsehbeiträge um Preise in fünf Kategorien. Darunter sind die neue «TKKG»-Verfilmung in der Regie von Robert Thalheim und der Superheldinnen-Film «Invisible Sue - Plötzlich unsichtbar». Die Gewinner werden heute bei der Preisverleihung im Theater Erfurt ausgezeichnet. Wer die Trophäen mit nach Hause nehmen kann, entscheidet eine 25-köpfige Kinder-Jury im Alter zwischen 9 und 13 Jahren.

von dpa

07. Juni 2019, 02:22 Uhr

Start des Festivals war am 2. Juni in Gera. Bis Samstag stehen insgesamt 80 Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Filmvorführungen, medienpädagogische Projekte und Fachveranstaltungen. Moderiert wird die Verleihung von Nina Eichinger. Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) will ein Grußwort sprechen.