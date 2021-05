Freizeit : Preisvergleich: Campingurlaub in MV am teuersten

Campingurlaub ist laut einem ADAC-Vergleich deutschlandweit in Mecklenburg-Vorpommern aktuell am teuersten.

Frankfurt am Main | Wie der ADAC Hessen-Thüringen nach Auswertung eines bundesweiten Preisvergleichs am Freitag in Frankfurt mitteilte, zahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem zehnjährigen Kind für eine Übernachtung auf einem Campingplatz im Nordosten im Schnitt 38,82 Euro. Am günstigsten ist Campen den Angaben zufolge in Thüringen mit 29,76 Euro. Der bundes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.