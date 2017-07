Kirche : Preise im Bibelwettbewerb für Kinder vergeben

Beim Bibelwettbewerb «Menschen-Bilder» zum Reformationsjubiläum hat Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Mittwoch in Wismar die Preise vergeben. 85 Schüler in drei Altersgruppen teilten sich die insgesamt zehn Auszeichnungen, teilte das Ministerium mit. In der Gruppe der Grundschüler seien zwei erste Preise vergeben worden. «Eigentlich hätten alle 600 Teilnehmer einen Preis verdient», sagte die Ministerin, die auch für Kirchenangelegenheiten zuständig ist.