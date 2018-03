Fernsehen : Preise für Lokalfernsehsender aus MV

Bei der Verleihung des Deutschen Regionalfernsehpreises in Koblenz haben Lokalsender aus dem Nordosten in vier Kategorien Preise gewonnen. Mit der Reportage «Die Fischverkäuferin» gewann Greifswald TV in der Kategorie «Bestes Gesellenstück» den ersten Preis, teilte die Medienanstalt MV am Montag mit. In der Kategorie «Beste Moderatorin» erreichte Maria Peters von Greifswald TV den zweiten Platz.

von dpa

26. März 2018, 14:46 Uhr

Der landesweit sendende Kanal MV1 aus Rostock wurde für das Jugendmagazin «MV Uncut» mit dem ersten Platz des Zuschauerpreises ausgezeichnet. Im Bereich «Bester Beitrag bis sechs Minuten» gelang TV:Schwerin mit einem Beitrag über das Burgfest Neustadt-Glewe ein zweiter Platz.

An der Preisverleihung nahmen nach Veranstalterangaben 300 Gäste teil. «Die Preisverleihung zeigt, wie professionell, journalistisch gut und unterhaltsam lokales Fernsehen in Deutschland sein kann», sagte Bert Lingnau, Direktor der Medienanstalt MV. Der Preis sei von ihr und sechs weiteren Landesmedienanstalten unterstützt worden.