Immobilien : Preise für Immobilien an der Küste steigen weiter

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 13:25 Uhr

Der Immobilienmarkt in Mecklenburg-Vorpommerns Großstädten und touristisch geprägten Ostsee-Kommunen ist nach Einschätzung des Immobilienverbands (IVD) weiter von steigender Nachfrage und damit von steigenden Preisen gekennzeichnet. In diesen Orten stiegen die Baugrundstückspreise innerhalb eines Jahres um durchschnittlich 7 Prozent, für Einfamilienhäuser um bis zu 10 Prozent und für Eigentumswohnungen im Schnitt um 7 Prozent, wie der IVD Region Nord am Donnerstag in Rostock mitteilte. In der Fläche seien dagegen stabile, teils auch rückläufige Preise zu beobachten. Anders entwickelten sich dagegen die Mietpreise in den Städten. Hier sei nach Jahren des starken Anstiegs eine Stagnation zu verzeichnen, hieß es.