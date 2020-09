Leute : Preis für offenen Umgang mit Krebs-Erkrankung für Schwesig

Für den offenen Umgang mit ihrer Brustkrebs-Erkrankung hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den «YES!Award» erhalten. Die 46-Jährige nahm die Auszeichnung in Form eines Ringes am Samstagabend in Berlin entgegen. Es sei Schwesig gelungen, zahlreiche Betroffene zu ermutigen, ihre Isolation zu verlassen und offen über ihre Erkrankung zu sprechen, hieß es bei der digitalen Selbsthilfegruppe «yeswecan!cer». Schwesig hatte ihre Erkrankung im September vergangenen Jahres öffentlich gemacht.

von dpa

27. September 2020, 11:21 Uhr