Bildung : Präsenzunterricht für viele Schüler bei Inzidenz unter 150

Von der kommenden Woche an soll für viele Schüler in Mecklenburg-Vorpommern weiterhin Präsenzunterricht möglich sein.

Schwerin | Dafür müssen in einem Landkreis oder den beiden kreisfreien Städten weniger als 150 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche festgestellt worden sein, wie das Bildungsministerium am Mittwoch in Schwerin mitteilte. Ist dies der Fall, können den Angaben zufolge Schüler der ersten bis zur sechsten Klassen sowie der Abschlussklassen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.