Prozesse : «Power-for-Kids»-Prozess: Plädoyers am Landgericht Schwerin

von dpa

25. Oktober 2018, 03:49 Uhr

Im Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den früheren Chef des inzwischen geschlossenen Schweriner Jugendtreffs «Power for Kids» werden heute die Plädoyers erwartet. Zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Jungen bleibt die Öffentlichkeit während der Plädoyers am Landgericht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44 Jahre alten Angeklagten vor, zwischen 2010 und 2015 in 31 Fällen mehrere Schüler, die den Club regelmäßig besuchten, missbraucht zu haben. Die Kinder waren zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen 9 und 13 Jahre alt. Der Angeklagte hatte einen Teil der Vorwürfe eingeräumt, allerdings jegliche Gewaltanwendung bestritten. Er war wegen ähnlicher Vergehen bereits 2016 zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die neuen Fälle waren erst während und nach dem ersten Prozess bekannt geworden.