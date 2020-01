Kriminalität : Postkasten durch Böller gesprengt

von dpa

04. Januar 2020, 12:58 Uhr

Unbekannte Täter haben einen Briefkasten der Deutschen Post in Pribbenow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zerstört. «Augenscheinlich wurde der Postkasten mittels eines «Böllers» gesprengt», teilte die Polizei am Samstag mit. Zeugen hatten in dem Bereich am Freitagabend einen lauten Knall gehört. Polizisten stellten vor Ort fest, dass lediglich die Rückwand noch am Standpfosten hing. Sie fanden auch einen Brief, den sie der Absenderin zurückgaben.