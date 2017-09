Banken : Postbank: Viele Filialen im Norden zu

Wegen Betriebsversammlungen bei der Postbank bleiben an diesem Mittwoch zahlreiche Filialen in Hamburg und in Norddeutschland den gesamten Tag oder für mehrere Stunden geschlossen. Die Selbstbedienungsbereiche mit Geldautomaten, Service-Terminals und Kontoauszugsdruckern blieben jedoch zugänglich, teilte die Postbank mit. Auch die Partnerfilialen in Einzelhandelsbetrieben blieben geöffnet. Die Postbank unterhält in Hamburg gut 20, in Norddeutschland rund 100 Filialen.