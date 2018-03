Verkehr : Post rüstet Fuhrpark mit Elektro-Kleintransportern auf

Die Deutsche Post hat in Rostock sechs ihrer selbst produzierten Elektro-Kleintransporter Streetscooter in Betrieb genommen. Damit seien nun landesweit rund 60 Elektrofahrzeuge in Betrieb, bis Jahresende soll deren Zahl auf 100 wachsen, sagte Post-Sprecher Jens-Uwe Hogart am Mittwoch. Bundesweit sind schon rund 5500 Elektrofahrzeuge im Einsatz. Pro Fahrzeug spare jeder Streetscooter jährlich im Schnitt drei Tonnen CO2 oder 1500 Liter Diesel ein. Die Fahrzeuge werden mit Ökostrom betrieben. Es sei das Ziel der Post, bis 2050 alle logistikbezogenen CO2-Emissionen auf Null zu reduzieren.

von dpa

28. März 2018, 11:50 Uhr

Die Transporter, die die Post in Aachen selbst baut, haben eine maximale Reichweite von 80 Kilometern und seien deshalb vorwiegend in Ballungsgebieten unterwegs. 10 000 bis 15 000 Autos wolle die Post pro Jahr bauen. Die rund 30 000 Euro teuren Transporter würden auch an andere Firmen verkauft. Auch Kommunen wie Rostock zeigten Interesse, sagte Hogart.

Der Transporter mit dem Namen Work habe ein Ladevolumen von vier Kubikmetern, zusätzlich gebe es mit Work L ein Fahrzeug mit einem doppelt so großen Ladevolumen. Dies sei eigens für die Paketzustellung gedacht, erklärte Hogart.