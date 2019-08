Feste : Positives Fazit der 29. Hanse Sail: Großer Besucherzuspruch

Die Organisatoren der Hanse Sail hatten Glück. Im Gegensatz zum Vorjahr gab es bis auf gelegentliche Schauer keine wetterbedingten Einschränkungen bei Mecklenburg-Vorpommerns größtem Volksfest. Die rund eine Million Besucher konnte uneingeschränkt feiern.

11. August 2019, 13:31 Uhr

Eine Hanse Sail mit besonderen Momenten ist am Sonntag in Rostock zu Ende gegangen. Einer dieser Momente war für die Besucher, als die Segelschulschiffe «Cuauhtemoc» aus Mexiko und «Gloria» aus Kolumbien einliefen. Auf den riesigen Rahen der Schiffe standen Matrosen. Die Hanse Sail ist laut Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) das weltweit größte Treffen von Traditionsseglern, das im jährlichen Rhythmus stattfindet.

Auch der Ersatz für das vom Wasser- und Schifffahrtsamt aus Sicherheitsgründen nicht mehr genehmigte Feuerwerk in Warnemünde fiel nach Ansicht von Hanse-Sail-Chef Holger Bellgardt überzeugend aus. Das Verbot hatte zunächst für Verstimmung gesorgt. Als aber am Samstagabend der Großsegler «Mir» durch viele Scheinwerfer in den Farben Russlands erleuchtet und begleitet von Musik wie Beethovens «Ode an die Freude» einlief, war das vergessen. «Das war ein ganz besonders emotionaler Moment», sagte Bellgardt. Alle Zuschauer seien aufgestanden und hätten applaudiert.

Insgesamt bezeichnete Bellgardt die Veranstaltung als eine außergewöhnliche und sehr entspannte Sail. «Wir hatten ein ganz großes internationales Teilnehmerfeld.» Die rund 170 gemeldeten Schiffe kamen aus 14 Ländern, darunter auch das beeindruckende Segelschulschiff «Amerigo Vespucci» aus Italien. Bellgardt ging davon aus, dass die Besucherzahl der Vorjahre im Bereich von etwa einer Million wieder erreicht wurde. Die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse.

Besonders emotional war die 29. Ausgabe der Hanse Sail für den scheidenden Oberbürgermeister Methling. Voraussichtlich Anfang September wird er sein Amt an den Dänen Claus Ruhe Madsen (parteilos) übergeben, der Mitte Juni die Wahl gewonnen hatte. Auch wenn Bellgardt die Hanse Sail seit 2005 leitet, ist sie doch ein «Kind» Methlings. Er hatte das Spektakel zwischen 1991 und 2004 gegründet und es zu Mecklenburg-Vorpommerns größtem Fest entwickelt.

«Ich empfinde eine gesunde Mischung aus Wehmut und Freude. Aber es überwiegt die Freude, dass vieles gut angerichtet ist», sagte Methling am Sonntag. Dieses Mal konnte er erstmals mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa gleich zwei Staatsoberhäupter begrüßen. Es sei ein gutes Gefühl gewesen, dass sich die beiden wohlgefühlt und die Hanse Sail am Donnerstag gemeinsam eingeläutet haben.

Von großer Bedeutung sei gewesen, dass Steinmeier am Freitag bei einer Ausfahrt auf einem Windjammer Gelegenheit hatte, sich über die umstrittenen neuen Vorschriften für die Traditionssegler zu informieren. Diese Sicherheitsvorschriften, die teils mit erheblichen Kosten verbunden sind, hatten in den vergangenen Jahren für viel Unruhe und auch Existenzängste in der Branche gesorgt. «Die Verordnung muss vernünftig angewendet werden», betonte Methling. Er zeigte sich sicher, dass Steinmeiers Besuch dazu beitragen wird.

Schon am Freitag hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Methling für seine Jahre als Oberbürgermeister und speziell für die Hanse Sail gewürdigt. Unter seiner Leitung habe sich die Sail zu einem der größten Volksfeste Deutschlands entwickelt. Methling habe auch damit in Rostock die Kultur des Willkommens und des Miteinanders deutlich geprägt.