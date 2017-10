Luftverkehr : Positiver Trend beim Flughafen Rostock-Laage hält an

Laage (dpa/mv) - Der positive Trend beim Flughafen Rostock-Laage hat sich zum Ende des dritten Quartals fortgesetzt. Mit insgesamt knapp 240 000 Passagieren sei in den ersten neun Monaten ein Wachstum von 13,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erzielt worden, teilte der Flughafen am Freitag mit. Träger des Wachstums sei das Kreuzfahrt-Zubringergeschäft für die vier Reedereien gewesen. Mehr als 90 000 Passagiere meist aus Südeuropa hätten den Service genutzt, bei dem sie sich vom Abflug bis zur Ankunft beim Heimatflughafen nicht um ihr Gepäck kümmern müssen und per Shuttle vom Flughafen zum Schiff gebracht werden.