Kunst : Porzellanausstellung in Schwerin

09. Oktober 2019, 17:09 Uhr

Eine Porzellanausstellung «Königliche Geschenke» wird am Freitag im Schweriner Schloss eröffnet. «Wer schenkte wem was und warum?» sei die zentrale Frage, die von der Ausstellung auch beantwortet werde, sagte die Direktorin der Staatlichen Kunstsammlungen, Pirko Zinnow, am Mittwoch. Es gehe um Macht und um Beziehungen zwischen den preußischen Königen und dem mecklenburgischen Adel im 19. Jahrhundert.

Die neue Dauerausstellung zeigt nicht nur Prunkvasen, ein vergoldetes Hochzeitsservice und verzierte Ostereier, sondern erstmalig auch Alltagsgeschirr des mecklenburgischen Hofes. Manche Vasen kosteten bis zu 300 000 Euro, ein einzelner Teller 7000 Euro - insgesamt verkörpere die Sammlung Millionenwerte, erklärte Zinnow. Ein besonderes Ausstellungsstück sei die Persische Vase. Diese stehe im Gegensatz zu dem sonst vorherrschenden griechisch-antiken Stil der königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin und sei nur dreizehn Mal gefertigt worden.

1819 hat Friedrich Wilhelm III. begonnen, jedes Jahr persönlich aus seiner Manufaktur ausgewählte Ostereier zu verschenken, wie Ausstellungsleiterin Antje Fischer berichtete. Diese Tradition hätten seine Nachfolger bis 1918 fortgesetzt. Die Anlässe, handgefertigtes Porzellan zu verschenken, seien für die preußischen Könige so vielfältig gewesen wie die Stücke selbst. Bei Geburts- und Feiertagen, aber auch bei politischen Ereignissen wie Eheschließungen oder Militärbeförderungen seien die Beziehungen mit Geschenken gefestigt worden.

Das Porzellan sei vor allem zur Schlossdekoration genutzt worden. «Ich bin unsicher, ob von den Tellern jemals gegessen wurde», sagte Fischer. Es gäbe zwar Kratzer auf dem Porzellan, diese könnten aber bei der Lagerung entstanden sein. Die Spülmaschine überstehe das kostbare Geschirr aber sicher nicht unbeschadet. «Die Vergoldung kann sich schon lösen, wenn man zu fest über den Teller reibt», erklärte die Kuratorin.

Anlässlich des 350. Todesjahres von Rembrandt wird am 18. Oktober eine weitere Dauerausstellung im Staatlichen Museum Schwerin eröffnet: 70 der 168 Rembrandt-Grafiken der Schweriner Sammlung werden gezeigt. Besondere Aufmerksamkeit richtet die Ausstellung auf Wasserzeichen, die Ort, Zeit und Entstehung des Druckpapiers dokumentieren.