Kunst : Pommersches Landesmuseum erhält 30 Feininger-Grafiken

von dpa

25. Oktober 2019, 13:15 Uhr

Der Lyonel-Feininger-Bestand im Pommerschen Landesmuseum hat sich auf einen Schlag nahezu verdoppelt. Aus einer Galerie in New York stammen 30 Grafiken, die Feininger in den Jahren 1905 bis 1913 schuf - jetzt kehrten sie in die Region ihrer Entstehung zurück. Dank der Dauerleihgabe beherbergt das Greifswalder Museum nun 62 Werke des deutsch-amerikanischen Künstlers. Zu sehen sein sollen sämtliche Arbeiten in einer Sonderausstellung im Frühjahr 2020, wie das Museum am Freitag mitteilte.