Gesellschaft : Pommersche Kirche entlastet Pastoren mit Millionenhilfe

Die Pastoren der Pommerschen Evangelischen Kirche sollen sich besser auf die Seelsorge konzentrieren können - und werden deshalb von Verwaltungsarbeit entlastet. Für neue Pfarramtsassistenzen wolle der Kirchenkreis, der ganz Vorpommern und Teile der Uckermark umfasst, rund 4,8 Millionen Euro zur Verfügung stellen, sagte Kirchensprecher Sebastian Kühl am Montag in Stralsund. Das habe die Synode am Wochenende beschlossen. Mit Blick auf die nötigen Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Beerdigungen sowie Gottesdienste und Vertretungen sei es nötig, den Pfarrdienst zum Teil neu zu ordnen.