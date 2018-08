Agrar : Pommerngänse: Landesamt organisiert MeLa-Tierschauen

Es kann laut werden auf der Agrarschau MeLa in zwei Wochen in Mühlengeez bei Güstrow: Das Tier der 28. Mecklenburger Landwirtschaftsausstellung ist die Pommerngans. «Erst werden wir sie hören, dann erst sehen», sagte der Dezernent für Tierzucht im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (Lallf), Siegfried Hoffmann, am Mittwoch. Die Pommerngänse werden in zahlreichen Schauvorführungen ihre Runden auf dem Gelände der MeLa vom 13. bis 16. September drehen, kündigte er an. Das Lallf organisiert die gesamten Abläufe der Tierschauen mit rund 1000 Tieren von der Taube bis zum Rind.

von dpa

29. August 2018, 12:49 Uhr

Die Pommerngänse mit breiter und tiefer Brust und breiten Schultern in Weiß, Grau oder Graugescheckt werden vom Landesverband der Rassegeflügelzüchter in 17 verschiedenen Zuchtstämmen gezeigt. Die Gänse gelten als bodenständige und wirtschaftliche Geflügelrasse. Ein Anliegen der Züchter sei es, sie als wertvolles Kulturgut für nachfolgende Generationen zu bewahren.

Die Mitarbeiter des Lallf organisieren nach Angaben einer Sprecherin das Programm der Tierschauen, die Ehrungen und das Verleihen der Tierzuchtpreise auf der größten Agrar-Fachmesse Norddeutschlands. Dazu gehört der Bundesjungzüchterwettbewerb «Fleischrind» mit Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet. Die besten Vertreter der Rassen werden prämiert und auf Demonstrationsschauen gezeigt. «Das ist dann der Höhepunkt für die Züchter», sagte Hoffmann.