Wirtschaft : Pommernarche gewinnt Preis im Flagship-Wettbewerb

Der Verein Pommernarche ist unter 30 Bewerbern als einer der fünf Gewinner im bundesweiten Wettbewerb «Flagship-Projekte für den Deutsch-Polnischen Verflechtungsraum» ausgewählt worden. Der Preis soll am 5. Juni in Berlin übergeben werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit.

von dpa

20. Mai 2019, 15:24 Uhr

Der Verein Pommernarche wurde 2014 von sieben regionalen Betrieben und Unterstützern mit dem Ziel gegründet, das Kulturerbe Pommerns zu erhalten und vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen und Pflanzenarten zu erhalten. Dazu zählen unter anderem die Pommerngans, die Pommernente und das Rauwollige Pommersche Landschaf, aber auch Obstsorten wie der Pommersche Krummstiel-Apfel.

Mit dem Projekt sollen Züchter, Produzenten und Vereine in ganz Pommern - vom Darß bis nach Danzig - vernetzt werden. Die gemeinsame Vermarktung regionaltypischer Produkte aus Pommern ist geplant. Die Pommernarche soll zur ersten grenzübergreifenden Arche-Region Europas werden. Arche-Regionen gibt es unter anderem auch in der Flusslandschaft Elbe und im Kellerwald (Hessen).

Das Wirtschaftsministerium unterstützt die Pommernarche in diesem Jahr nach eigenen Angaben mit 60 000 Euro, die Gesamtkosten belaufen sich auf 75 000 Euro.