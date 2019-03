Kriminalität : Polizisten in Rostock angegriffen

In Rostock sind am Wochenende bei verschiedenen Einsätzen Polizisten angegriffen und verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen mussten acht Beamte eine sich stark wehrende 41 Jahre alte Frau aus ihrer Wohnung holen, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei soll sie zwei Beamtinnen gebissen und in den Bauch getreten haben. Zuvor soll die laut Polizei alkoholisierte Verdächtige mit ihrem Auto zwei parkende Wagen beschädigt haben und dann in ihre Wohnung geflohen sein. Im Streifenwagen habe sie um sich gespuckt, so dass ihr eine Spuckhaube aufgesetzt worden sei. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt sei sie zwangseingewiesen worden.

von dpa

11. März 2019, 14:19 Uhr

Am Sonntagnachmittag kontrollierten Polizisten nach einem Fahrraddiebstahl aus einem Keller fünf Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren. Die Gruppe habe die Beamten dabei beleidigt, ein 16-Jähriger soll einer Polizistin Haare ausgerissen haben. Ein zweiter Polizist sei durch einen Tritt in den Genitalbereich verletzt worden. Als die Polizisten ein als vermisst gemeldetes 13-jähriges Mädchen zurück in ihre Wohngruppe bringen wollten, hätten die restlichen vier Jugendlichen den Streifenwagen mit Steinen beworfen und dadurch beschädigt. Gegen die ganze Gruppe werde nun wegen Diebstahls, Widerstands und Angriffs auf Polizisten, Sachbeschädigung und Beleidigung ermittelt.