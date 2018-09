Extremismus : Polizist vor Hitlerbild: Versetzung und Disziplinarverfahren

von dpa

07. September 2018, 15:26 Uhr

Ein Beamter des Polizeipräsidiums Neubrandenburg ist nach dem Fund von Fotos mit ihm vor einem Hitlerbild versetzt worden. Er versieht seinen Dienst jetzt in einem Revier, wie das Innenministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Außerdem sei ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet worden, das kurz vor der Beendigung stehe. Zuvor hatte der «Nordkurier» berichtet. Die Fotos waren dem Ministerium zufolge bei Durchsuchungen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens bei einem Beschuldigten gefunden worden.